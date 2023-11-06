Президент Польши в понедельник объявит о назначении премьера

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером объявит свое решение о назначении нового премьер-министра после выборов в прошлом месяце.

Об этом сообщил глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек, пишет "Европейская правда".

Масталерек отметил, что после консультаций и глубоких раздумий президент Анджей Дуда уже принял "решение о так называемом первом шаге".

"Решение является окончательным, поэтому тем, кто спешит обратиться к президенту, советуем спокойно посмотреть сегодняшнее вечернее обращение", – написал в Twitter (X) глава кабинета президента Польши Масталерек.

Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent @AndrzejDuda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia — Marcin Mastalerek (@MMastalerek) November 6, 2023

Как отмечает RMF FM, формулировка о "первом шаге" может свидетельствовать, что Дуда собирается поручить формирование правительства действующему премьеру Матеушу Моравецкому, поскольку партия власти "Право и справедливость" заняла первое место не выборах, хотя большинство в Сейме, как ожидают, сформирует оппозиция во главе с Дональдом Туском.

Ранее Дуда заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – Матеуш Моравецкий и Дональд Туск.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.