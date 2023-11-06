Глава МЗС Латвії: допомога Україні не ослабне через Близький Схід, але важлива підтримка суспільства

Міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш переконаний, що допомога з боку партнерів України не ослабне через події на Близькому Сході, проте нова війна справді може відволікати суспільну увагу та вплинути на підтримку допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

На запитання ведучого про те, чи не ослабла світова увага до України через ескалацію на Близькому Сході, Каріньш відповів, що медійна увага явно змістилася у цей регіон, проте готовність західних союзників підтримувати Україну залишається незмінною.

"Але, звісно, є певні побоювання щодо громадської думки, громадської підтримки (допомоги Україні – Ред.). Адже у демократичних країнах уряди роблять щось доти, доки мають широку підтримку населення. А якщо увагу громадськості відволікають на щось інше, то інтерес до України може почати спадати. Але ж війна в Україні не припинилася", – зауважив Криш’яніс Каріньш.

Він нагадав, що за жовтень, коли на перші шпальти вийшли події на Близькому Сході, Росія якраз спробувала здійснювати серйозні наступальні дії (вочевидь, маючи на увазі Авдіївку).

"Росіяни зазнають великих втрат. Але тиск зростає, і таке враження, що вони користуються тим, що "ніхто не звертає уваги" і намагаються створити перелом у війні. Тож ситуація дуже серйозна… Важливо, щоби ми не забували про важливість підтримки України, що б не сталося ще десь у світі", – додав глава МЗС.

Глава МЗС Литви нещодавно застеріг від пастки перемир'я з Кремлем, заявивши, що поступки Росії зараз підірвуть надії на мирне майбутнє для Європи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок заявила, що війна в Україні має завершитися стійким і справедливим миром, а не замороженим конфліктом.