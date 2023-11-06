Глава МИД Латвии опасается, что помощь Украине ослабнет, если общественная поддержка снизится

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что новая война на Ближнем Востоке может отвлекать общественное внимание от российского вторжения и повлиять на поддержку помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

На вопрос ведущего о том, не ослабло ли мировое внимание к Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке, Кариньш ответил, что медийное внимание явно сместилось в этот регион, однако готовность западных союзников поддерживать Украину остается неизменной.

"Но, конечно, есть определенные опасения относительно общественного мнения, общественной поддержки (помощи Украине. – Ред.). Ведь в демократических странах правительства делают что-то до тех пор, пока имеют широкую поддержку населения. А если внимание общественности отвлекают на что-то другое, то интерес к Украине может начать спадать. Но ведь война в Украине не прекратилась", – отметил Кариньш.

Он напомнил, что за октябрь, когда на первые полосы вышли события на Ближнем Востоке, Россия как раз попыталась осуществлять серьезные наступательные действия (очевидно, имея в виду Авдеевку).

"Россияне несут большие потери. Но давление растет, и такое впечатление, что они пользуются тем, что "никто не обращает внимания" и пытаются создать перелом в войне. Поэтому ситуация очень серьезная... Важно, чтобы мы не забывали о важности поддержки Украины, что бы ни произошло еще где-то в мире", – добавил глава МИД.

Глава МИД Литвы недавно предостерег от ловушки перемирия с Кремлем, заявив, что уступки России сейчас подорвут надежды на мирное будущее для Европы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник заявила, что война в Украине должна завершиться устойчивым и справедливым миром, а не замороженным конфликтом.