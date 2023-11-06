Формування уряду Польщі: Туск зустрінеться з партнерами по опозиції

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск, якого об’єднані опозиційні партії висунули кандидатом у прем’єр-міністри, відреагував на рішення президента Анджея Дуди вручити мандат чинному голові уряду Матеушу Моравецькому.

Про це Туск сказав під час зустрічі з виборцями у Вроцлаві, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За словами Туска, він вирушить до Варшави, аби зустрітись із лідерами опозиційних партій, що підтримали його кандидатуру.

"У мене попереду дорога, знову ці понад чотири години. Сьогодні у Варшаві – через рішення президента Дуди – я ще маю зустрітися зі своїми партнерами", – прокоментував лідер "Громадянської коаліції".

Голова Польської селянської партії, що входить до опозиційного блоку "Третій шлях", Владислав Косиняк-Камиш, своєю чергою зазначив, що рішення президента не впливає на роботу об’єднаної опозиції.

"Більшість (нашої роботи. – Ред.) відома, і ми спокійно виконуємо свою роботу. Партії Сенатського пакту готові взяти на себе відповідальність за Польщу", – додав він.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше в понеділок оголосив, що доручить формування нового уряду після парламентських виборів 15 жовтня чинному прем'єр-міністру від партії влади "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому.

Хоча ПіС і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. Тому з великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.