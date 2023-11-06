Формирование правительства Польши: Туск встретится с партнерами по оппозиции

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск, которого объединенные оппозиционные партии выдвинули кандидатом в премьер-министры, отреагировал на решение президента Анджея Дуды вручить мандат действующему главе правительства Матеушу Моравецкому.

Об этом Туск сказал во время встречи с избирателями во Вроцлаве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По словам Туска, он отправится в Варшаву, чтобы встретиться с лидерами оппозиционных партий, поддержавших его кандидатуру.

"У меня впереди дорога, снова эти более четырех часов. Сегодня в Варшаве – из-за решения президента Дуды – я еще должен встретиться со своими партнерами", – прокомментировал лидер "Гражданской коалиции".

Председатель Польской крестьянской партии, входящей в оппозиционный блок "Третий путь", Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь отметил, что решение президента не влияет на работу объединенной оппозиции.

"Большинство (нашей работы. – Ред.) известно, и мы спокойно выполняем свою работу. Партии Сенатского пакта готовы взять на себя ответственность за Польшу", – добавил он.

Президент Польши Анджей Дуда ранее в понедельник объявил, что поручит формирование нового правительства после парламентских выборов 15 октября действующему премьер-министру от партии власти "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому.

Хотя ПиС и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. Поэтому с большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.