ЗМІ: Єврокомісія вважає, що Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ

Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Це випливає зі звіту щодо України – внутрішнього документа Єврокомісії, що опинився у розпорядженні "Радіо Свобода", передає "Європейська правда".

Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала такі критерії:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора;

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Зокрема, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. В рамках цього кроку Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

У документі Єврокомісії йдеться про те, що "Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу".

Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, якого в Брюсселі також очікували від Києва, сказано, що "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів".

У частині реформи законодавства щодо нацменшин, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, нагадується, що виконані не всі з них. Єврокомісія наголошує на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

За неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами.