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Польща домовилась із Британією про постачання ППО на суму понад £4 млрд

Вівторок, 7 листопада 2023, 19:04

Польський оборонний концерн PGZ уклав контракт із британською компанією MBDA на постачання засобів протиповітряної оборони на загальну суму понад чотири мільярди фунтів стерлінгів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Британії.

Угода між PGZ та MBDA укладена в межах програми розбудови протиповітряної оборони Польщі, яка передбачає розгортання мережі наземних систем ППО для відбиття повітряних загроз, як-то крилаті ракети й винищувачі, на дальності понад 40 кілометрів.

У межах контракту Польща отримає понад 1000 звичайних зенітних модульних ракет збільшеної дальності (CAMM-ER) і понад 100 пускових установок iLauncher.

На додачу до постачання пускових установок і ракет ППО, в межах партнерства Лондон підтримає Варшаву з тим, щоб вона могла налагодити виробництво відповідних ракет на своїй території в найближчі роки.

"Ця угода, яка сприяє розвитку безпеки і оборони обох країн НАТО, є найбільшою комерційною угодою, будь-коли укладеною між Великою Британією і Польщею", – підкреслює оборонне відомство Британії.

Раніше цього року Британія й Польща оголосили про перший етап програми з постачання ракет CAMM у межах контракту вартістю 1,9 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у вересні Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів.

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Польща Велика Британія