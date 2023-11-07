Польша договорилась с Британией о поставках ПВО на сумму более £4 млрд
Польский оборонный концерн PGZ заключил контракт с британской компанией MBDA на поставку средств противовоздушной обороны на общую сумму более четырех миллиардов фунтов стерлингов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Великобритании.
Соглашение между PGZ и MBDA заключено в рамках программы развития противовоздушной обороны Польши, которая предусматривает развертывание сети наземных систем ПВО для отражения воздушных угроз, таких как крылатые ракеты и истребители, на дальности более 40 километров.
В рамках контракта Польша получит более 1000 обычных зенитных модульных ракет увеличенной дальности (CAMM-ER) и более 100 пусковых установок iLauncher.
Dziś @PGZ_pl i #MBDA zawarły kolejną umowę przemysłową w programie Narew, w wyniku której polski przemysł obronny dostarczy Siłom Zbrojnym RP ponad 1000 rakiet CAMM ER oraz ponad 100 wyrzutni. Jej wartość przekracza 4 mld funtów (ok. 20 mld złotych). Umowa obejmuje również… pic.twitter.com/lnsPWL3GS1— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2023
В дополнение к поставке пусковых установок и ракет ПВО, в рамках партнерства Лондон поддержит Варшаву с тем, чтобы она могла наладить производство соответствующих ракет на своей территории в ближайшие годы.
"Это соглашение, которое способствует развитию безопасности и обороны обеих стран НАТО, является крупнейшим коммерческим соглашением, когда-либо заключенным между Великобританией и Польшей", – подчеркивает оборонное ведомство Британии.
Ранее в этом году Великобритания и Польша объявили о первом этапе программы по поставке ракет CAMM в рамках контракта стоимостью 1,9 миллиарда фунтов стерлингов.
Напомним, в сентябре Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны ориентировочной стоимостью 4 миллиарда долларов.