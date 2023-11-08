Байден просив прем'єра Ізраїлю про паузу в бойових діях у Газі

Президент США Джо Байден заявив, що під час телефонної розмови у понеділок попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про паузу в бойових діях у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS News, пише "Європейська правда".

Байден розповів про це журналістам незабаром після того, як видання Axios повідомило, що президент США попросив Нетаньяху про триденну паузу у боях. Глава Білого дому вважає, що це дозволить звільнити більше заручників.

"Я просив його зробити паузу в минулому — вчора", – підтвердив президент США, не уточнивши, до якої паузи він закликав Нетаньягу.

За даними Axios, Нетаньягу відповів, що він не довіряє намірам ХАМАС, і не вірить, що вони готові погодитися на угоду щодо заручників.

Речник Білого дому раніше повідомив, що під час розмови Байдена з Нетаньягу в понеділок лідери двох країн обговорили можливість "тактичних пауз" у бойових діях в секторі Гази з гуманітарних міркувань, а також можливе звільнення заручників.

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс у вівторок у розмові з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом наголосила на важливості захисту життя мирних жителів сектору Гази та дотримання міжнародного гуманітарного права.

Раніше Сполучені Штати заперечили заяви Ірану, нібито американські посадовці надсилали Тегерану повідомлення про свої спроби домогтися від Ізраїлю припинити вогонь в секторі Гази.

Перед цим держсекретар США не погодився із закликами Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.

Під час візиту до Ізраїлю Блінкен заявив, що США визнають повне право Ізраїлю захищатися, але має значення, як той це робить, і цивільне населення в Газі має бути захищене.

За інформацією ЗМІ, США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.