США заперечують, що говорили Ірану про намагання припинити вогонь у Газі

Сполучені Штати заперечують заяви Ірану про те, що американські посадовці надсилали повідомлення про те, що вони домагаються припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль проводить військову операцію проти бойового угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це CNN сказав речник Ради національної безпеки США.

Відповідаючи на запитання про слова міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра-Абдоллахіяна, що за останні три дні Вашингтон надсилав Тегерану повідомлення про прагнення США припинити вогонь у Газі, він заявив, що "ця заява є категорично неправдивою".

За його словами, Сполучені Штати чітко дали зрозуміти Ірану, що той не повинен прагнути до розширення конфлікту, а також сказали про наслідки, якщо Тегеран вирішить це зробити.

"Ми також чітко заявили публічно й приватно, що вимагаємо звільнення заручників, які утримуються ХАМАС. Звільнення заручників вимагатиме гуманітарної паузи у бойових діях. Будь-яка затримка в цьому процесі покладається на ХАМАС", – зазначив речник.

Коментарі Аміра-Абдоллахіяна з'явилися після того, як прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані здійснив візит до Тегерану в понеділок, на наступний день після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Багдаді.

Перед цим держсекретар США не погодився із закликами Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.

Під час візиту до Ізраїлю Блінкен заявив, що США визнають повне право Ізраїлю захищатися, але має значення, як той це робить, і цивільне населення в Газі має бути захищене.

За інформацією ЗМІ, США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.