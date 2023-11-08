Байден просил премьера Израиля о паузе в боевых действиях в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что во время телефонного разговора в понедельник попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о паузе в боевых действиях в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBS News, пишет "Европейская правда".

Байден рассказал об этом журналистам вскоре после того, как издание Axios сообщило, что президент США попросил Нетаньяху о трехдневной паузе в боях. Глава Белого дома считает, что это позволит освободить больше заложников.

"Я просил его сделать паузу в прошлом – вчера", – подтвердил президент США, не уточнив, к какой паузе он призвал Нетаньяху.

По данным Axios, Нетаньяху ответил, что он не доверяет намерениям ХАМАС, и не верит, что они готовы согласиться на соглашение по заложникам.

Представитель Белого дома ранее сообщил, что во время разговора Байдена с Нетаньяху в понедельник лидеры двух стран обсудили возможность "тактических пауз" в боевых действиях в секторе Газы по гуманитарным соображениям, а также возможное освобождение заложников.

В то же время вице-президент США Камала Харрис во вторник в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом подчеркнула важность защиты жизни мирных жителей Газы и соблюдения международного гуманитарного права.

Ранее Соединенные Штаты опровергли заявления Ирана, якобы американские чиновники присылали Тегерану сообщение о своих попытках добиться от Израиля прекратить огонь в секторе Газы.

Перед этим госсекретарь США не согласился с призывами Иордании и Египта убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газы.

Во время визита в Израиль Блинкен заявил, что США признают полное право Израиля защищаться, но имеет значение, как это осуществляют, и гражданское население в Газе должно быть защищено.

По информации СМИ, США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.