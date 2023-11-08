Кулеба: Україна буде активом, а не тягарем після вступу в ЄС

Україна буде "активом, а не тягарем", коли стане повноправним членом Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Euractiv, передає "Європейська правда".

"Україна не є тягарем, Україна є активом. Якби ми були тягарем, ніхто б серйозно не говорив про членство України в ЄС – не забувайте, що ми 44-мільйонна нація, ми дуже великий ринок", – сказав Кулеба.

"І економічно, джерелом процвітання ЄС в його нинішньому вигляді є спільний ринок. Зі вступом України спільний ринок розшириться в геометричній прогресії, і це принесе вигоди", – пояснив він.

Він сказав, що українці роками були розчаровані "нездатністю ЄС пообіцяти Україні перспективу членства. Роками народи Західних Балкан також були розчаровані нездатністю ЄС виконати обіцянку про членство".

"З боку ЄС було б безвідповідальним вчинком втратити цю історичну можливість зробити крок до розширення не лише з Україною, але й з усіма іншими країнами", – додав він.

Кулеба сказав, що "завжди можна очікувати перешкод, але ми досить досвідчені у подоланні будь-яких перешкод", і підкреслив, що його "надихає те, що нинішні лідери розуміють це і хочуть скористатися цією можливістю".

"Це в інтересах як Угорщини, так і Словаччини мати Україну в якості члена", – сказав Кулеба.

"Але також правильно і те, що на шляху до членства в Європейському Союзі різні члени намагатимуться отримати якомога більше в процесі вступу, тому що це дипломатичні переговори", – додав він.

У внутрішній записці, з якою ознайомився Euractiv на початку цього року, підкреслювалося, що розширення може мати відчутний вплив на дві найбільші статті бюджету ЄС – спільну аграрну політику (САП) та політику згуртованості.

Кулеба відкинув ці занепокоєння, але визнав, що цілком ймовірно, що переговори про сільське господарство – сферу, в якій Україна є європейським лідером – будуть складними.

"Але якщо і Україна, і ЄС керуватимуться баченням спільного процвітання і безпеки, то ми знайдемо відповіді на питання і досягнемо правильного балансу".

Як повідомлялося, Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ. Також ЄК рекомендувала відкрити переговори з Молдовою.

Також ЄК підтримала надання Грузії статусу кандидата на членство, але з певними умовами.

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