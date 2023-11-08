Кулеба: Украина будет активом, а не бременем после вступления в ЕС

Украина будет "активом, а не бременем", когда станет полноправным членом Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Euractiv, передает "Европейская правда".

"Украина не является бременем, Украина является активом. Если бы мы были обузой, никто бы серьезно не говорил о членстве Украины в ЕС – не забывайте, что мы 44-миллионная нация, мы очень большой рынок", – сказал Кулеба.

"И экономически источником процветания ЕС в его нынешнем виде является общий рынок. Со вступлением Украины общий рынок расширится в геометрической прогрессии, и это принесет выгоды", – пояснил он.

Он сказал, что украинцы годами были разочарованы "неспособностью ЕС пообещать Украине перспективу членства. Годами народы Западных Балкан также были разочарованы неспособностью ЕС выполнить обещание о членстве".

"Со стороны ЕС было бы безответственным поступком потерять эту историческую возможность сделать шаг к расширению не только с Украиной, но и со всеми другими странами", – добавил он.

Кулеба сказал, что "всегда можно ожидать препятствий, но мы достаточно опытны в преодолении любых препятствий", и подчеркнул, что его "вдохновляет то, что нынешние лидеры понимают это и хотят воспользоваться этой возможностью".

"Это в интересах как Венгрии, так и Словакии иметь Украину в качестве члена", – сказал Кулеба.

"Но также верно и то, что на пути к членству в Европейском Союзе различные члены будут пытаться получить как можно больше в процессе вступления, потому что это дипломатические переговоры", – добавил он.

Во внутренней записке, с которой ознакомился Euractiv в начале этого года, подчеркивалось, что расширение может оказать ощутимое влияние на две крупнейшие статьи бюджета ЕС – Общую аграрную политику (САП) и политику сплоченности.

Кулеба отверг эти беспокойства, но признал, что вполне вероятно, что переговоры о сельском хозяйстве – сферу, в которой Украина является европейским лидером – будут сложными.

"Но если и Украина, и ЕС будут руководствоваться видением общего процветания и безопасности, то мы найдем ответы на вопросы и достигнем правильного баланса".

Как сообщалось, Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ. Также ЕК рекомендовала открыть переговоры с Молдовой.

Также ЕК поддержала предоставление Грузии статуса кандидата на членство, но с определенными условиями.

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