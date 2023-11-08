У Польщі арештований за корупцію політик може стати депутатом Європарламенту

У Польщі арештований за підозрою у корупції колишній міністр державних активів Влодзімеж Карпінський може стати депутатом Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За даними радіостанції, Карпінський погодився стати євродепутатом після того, як у Європарламенті звільнилося крісло, яке займав представник опозиційної "Громадянської коаліції".

Карпінський брав участь у виборах до Європарламенту у 2019 році, однак не зміг отримати місце.

Обраний тоді до ЄП Кшиштоф Гетьман на нещодавніх парламентських виборах у Польщі був обраний до Сейму, як і наступна у списку Йоанна Муха.

Ще один претендент на вакантне місце євродепутата Ріад Гайдар помер у травні.

Таким чином, мандат мав би перейти до Карпінського. Він надіслав лист спікеру Сейму, в якому повідомив, що готовий зайняти місце.

Місце євродепутата забезпечить йому недоторканність і дозволить вийти на волю.

Водночас у прокуратурі зазначили, що процедура вступу на посаду депутата Європарламенту може бути ініційована лише після того, як чинний євродепутат звільнить своє місце.

За даними RMF FM, "наразі ні спікер Сейму Республіки Польща, ні підозрюваний та його захисники не подали до прокуратури жодної інформації про ініціювання такої процедури".

"У разі отримання інформації про фактичне подання Влодзімєжем К. спікеру Сейму Республіки Польща заяви про готовність стати депутатом Європейського парламенту, прокурор розгляне всі правові та процесуальні наслідки", – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у лютому Європарламент зняв недоторканність з двох євродепутатів через корупційний скандал "Катаргейт".

Більше читайте у статті Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.