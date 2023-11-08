В Польше арестованный за коррупцию политик может стать депутатом Европарламента

В Польше арестованный по подозрению в коррупции бывший министр государственных активов Влодзимеж Карпиньский может стать депутатом Европарламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По данным радиостанции, Карпиньский согласился стать евродепутатом после того, как в Европарламенте освободилось кресло, которое занимал представитель оппозиционной "Гражданской коалиции".

Карпиньский участвовал в выборах в Европарламент в 2019 году, однако не смог получить место.

Избранный тогда в ЕП Кшиштоф Гетьман на недавних парламентских выборах в Польше был избран в Сейм, как и следующая в списке Иоанна Муха.

Еще один претендент на вакантное место евродепутата Риад Гайдар умер в мае.

Таким образом, мандат должен был бы перейти к Карпиньскому. Он направил письмо спикеру Сейма, в котором сообщил, что готов занять место.

Место евродепутата обеспечит ему неприкосновенность и позволит выйти на свободу.

В то же время в прокуратуре отметили, что процедура вступления в должность депутата Европарламента может быть инициирована только после того, как действующий евродепутат освободит свое место.

По данным RMF FM, "пока ни спикер Сейма Республики Польша, ни подозреваемый и его защитники не подали в прокуратуру никакой информации об инициировании такой процедуры".

"В случае получения информации о фактическом представлении Влодзимежем К. спикеру Сейма Республики Польша заявления о готовности стать депутатом Европейского парламента, прокурор рассмотрит все правовые и процессуальные последствия", – отметили в прокуратуре.

Напомним, в феврале Европарламент снял неприкосновенность с двух евродепутатов из-за коррупционного скандала "Катаргейт".

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