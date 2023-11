Зеленський і Санду привітали одне одного з історичним рішенням Єврокомісії 

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду провели телефонну розмову, у якій обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати переговори про вступ обох країн до ЄС.

Про це він розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що це "історичний" день та що вони із Санду обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати з Україною і Молдовою перемовини про вступ до ЄС, а також домовилися координувати наступні кроки.

On this historic day for Ukraine and Moldova, I was glad to speak with President @SanduMaiamd.



We exchanged congratulations on the European Commission’s report that recommends opening EU accession talks with our countries. We agreed to coordinate the next joint steps.



We also…