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Зеленський і Санду привітали одне одного з історичним рішенням Єврокомісії 

Середа, 8 листопада 2023, 20:02

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду провели телефонну розмову, у якій обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати переговори про вступ обох країн до ЄС.

Про це він розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що це "історичний" день та що вони із Санду обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати з Україною і Молдовою перемовини про вступ до ЄС, а також домовилися координувати наступні кроки. 

"Наші держави сьогодні відзначають подолання важливого етапу… Вітаю Україну та український народ з цим досягненням", – зазначила зі свого боку Санду. 

Зеленський зазначив, що крім того йшла мова про реалізацію запропонованої Україною "формули миру" та що він дякував Санду за участь представника Молдови в останній зустрічі радників на Мальті. 

Також йшлося про допомогу України в евакуації громадян Молдови із Сектора Гази, Мая Санду повторила свою подяку за сприяння Києва у цьому процесі.

Як відомо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ. 

З Молдовою Єврокомісія також рекомендувала відкрити переговори, але, як і у випадку з Україною, з умовами.  

Щодо Грузії, ЄК підтримала надання їй статусу кандидата на вступ за умови виконання Тбілісі низки кроків.  

Детально про рішення щодо України читайте у статті Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС

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