Зеленський і Санду привітали одне одного з історичним рішенням Єврокомісії 

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду провели телефонну розмову, у якій обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати переговори про вступ обох країн до ЄС.

Про це він розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що це "історичний" день та що вони із Санду обмінялися привітаннями щодо рекомендації Єврокомісії почати з Україною і Молдовою перемовини про вступ до ЄС, а також домовилися координувати наступні кроки.

On this historic day for Ukraine and Moldova, I was glad to speak with President @SanduMaiamd.



We exchanged congratulations on the European Commission’s report that recommends opening EU accession talks with our countries. We agreed to coordinate the next joint steps.



We also… November 8, 2023

"Наші держави сьогодні відзначають подолання важливого етапу… Вітаю Україну та український народ з цим досягненням", – зазначила зі свого боку Санду.

Had a phone conversation with President @ZelenskyyUa just now. Our countries celebrate an important milestone today as the @EU_Commission has recommended opening accession talks for Moldova and Ukraine. I extend my congratulations to Ukraine and its people on this achievement. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 8, 2023

Зеленський зазначив, що крім того йшла мова про реалізацію запропонованої Україною "формули миру" та що він дякував Санду за участь представника Молдови в останній зустрічі радників на Мальті.

Також йшлося про допомогу України в евакуації громадян Молдови із Сектора Гази, Мая Санду повторила свою подяку за сприяння Києва у цьому процесі.

Як відомо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

З Молдовою Єврокомісія також рекомендувала відкрити переговори, але, як і у випадку з Україною, з умовами.

Щодо Грузії, ЄК підтримала надання їй статусу кандидата на вступ за умови виконання Тбілісі низки кроків.

Детально про рішення щодо України читайте у статті Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС