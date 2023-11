Зеленский и Санду поздравили друг друга с историческим решением Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду провели телефонный разговор, в котором обменялись поздравлениями относительно рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении обеих стран в ЕС.

Об этом он рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что это "исторический" день и что они с Санду обменялись приветствиями по рекомендации Еврокомиссии начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в ЕС, а также договорились координировать следующие шаги.

On this historic day for Ukraine and Moldova, I was glad to speak with President @SanduMaiamd.



We exchanged congratulations on the European Commission’s report that recommends opening EU accession talks with our countries. We agreed to coordinate the next joint steps.



We also…