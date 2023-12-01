Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися фотографуватися з Лукашенком у Дубаї

Президенти Литви, Латвії та Польщі Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс і Анджей Дуда відмовилися від спільної фотографії на Конференції ООН з питань зміни клімату COP28 в Дубаї через присутність білоруського диктатора Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Було б лицемірством стояти пліч-о-пліч з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України", – йдеться в заяві Науседи.

У заяві литовського лідера підкреслено, що режим Лукашенка "сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні – від загибелі людей до катастрофічного впливу на довкілля".

"Це називається "сімейне фото". Лукашенко не є частиною сім'ї, до якої ми хочемо належати", – наголосив Науседа.

Нагадаємо, напередодні українська делегація на знак протесту залишила залу засідань міністерської зустрічі ОБСЄ у Скоп'є, коли там почав виступати глава МЗС Росії Сергєй Лавров.

За даними "ЄвроПравди", через присутність Лаврова зустріч у Скоп'є проігнорували міністри 13 з 31 члена Північноатлантичного альянсу.