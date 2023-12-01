Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко в Дубае

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались от совместной фотографии на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Было бы лицемерием стоять рядом с лидером страны, которая стала плацдармом для российской агрессии против Украины", – говорится в заявлении Науседы.

В заявлении литовского лидера подчеркивается, что режим Лукашенко "способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за происходящее в Украине – от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду".

"Это называется "семейное фото". Лукашенко не является частью семьи, к которой мы хотим принадлежать", – подчеркнул Науседа.

Напомним, накануне украинская делегация в знак протесту покинула зал заседаний министерской встречи ОБСЕ в Скопье, когда там начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

По данным "ЕвроПравды", из-за присутствия Лаврова встречу в Скопье проигнорировали министры 13 из 31 члена Североатлантического альянса.