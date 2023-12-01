Лавров у Скоп'є нахамив "Німецькій хвилі" та знову припустив розвал ОБСЄ

Очільник МЗС РФ Сергєй Лавров на пресконференції у Скоп’є розповів про "свободу преси" у Росії та натякнув, що функціонування ОБСЄ тепер не має сенсу.

Про це повідомляє з Північної Македонії кореспондент "Європейської правди".

Лавров у одній зі своїх відповідей коротко проголосив про високу імовірність розвалу ОБСЄ. Коментуючи свої нещодавні слова про те, що зараз є дуже низькими шанси на збереження ОБСЄ, він заявив, що після зустрічі у Скоп’є шанси на розпад організації додатково погіршилися.

"Шанси збільшилися, але не на збереження організації", – сказав він.

Лавров також ще раз повідомив, що він тепер не зацікавлений у боротьбі за збереження ОБСЄ: "Головне відчуття – байдужість. Мені, наприклад, байдуже, що відбуватиметься з цією організацією"

Примітно, що через уточююче запитання журналістки "Німецької хвилі", поставлене англійською, про те, чи означають ці слова можливість виходу Росія з ОБСЄ, Лавров перейшов на хамство.

"Я не знаю, де ви отримували освіту журналіста", – коротко сказав він і звинуватив журналістку в тому, що вона перекручує слова.

На її зустрічну репліку про те, що це неправда, і вона спитала про плани РФ, Лавров відповів: "Я знаю, що у вас у Німеччині прийнято розжовувати все журналістам, у нас лишають місце для інтерпретацій".

Речниця МЗС Марія Захарова, коментуючи запитання "Німецької хвилі", заявила також, що "в Росії, на відміну від Німеччини, є свобода слова". Доказом цього вона вважає "відповідь" Лаврова на запитання від німецького медіа.

Як повідомляла "Європейська правда", Лавров у п’ятницю не виключив, що Росія заблокує кадрові рішення ОБСЄ, що своєю чергою може заблокувати роботу організації.

Детально про події у Скоп’є читайте у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова". Вона пояснює, як спроба "прогнутися" під топдипломата РФ лише поглибила проблеми організації.