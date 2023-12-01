Лавров в Скопье нахамил "Немецкой волне" и снова предположил развал ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Скопье рассказал о "свободе прессы" в России и намекнул, что функционирование ОБСЕ теперь не имеет смысла.

Об этом сообщает из Северной Македонии корреспондент "Европейской правды".

Лавров в одном из своих ответов коротко провозгласил о высокой вероятности развала ОБСЕ. Комментируя свои недавние слова о том, что сейчас шансы на сохранение ОБСЕ очень низкие, он заявил, что после встречи в Скопье шансы на распад организации дополнительно ухудшились.

"Шансы увеличились, но не на сохранение организации", – сказал он.

Лавров также еще раз сообщил, что он теперь не заинтересован в борьбе за сохранение ОБСЕ: "Главное ощущение – безразличие. Мне, например, безразлично, что будет происходить с этой организацией"

Примечательно, что из-за уточняющего вопроса журналистки "Немецкой волны", заданного на английском, о том, означают ли эти слова возможность выхода России из ОБСЕ, Лавров перешел на хамство.

"Я не знаю, где вы получали образование журналиста", – коротко сказал он и обвинил журналистку в том, что она искажает слова.

На ее встречную реплику о том, что это неправда, и она спросила о планах РФ, Лавров ответил: "Я знаю, что у вас в Германии принято разжевывать все журналистам, у нас оставляют место для интерпретаций".

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова, комментируя вопрос "Немецкой волны", заявила также, что "в России, в отличие от Германии, есть свобода слова". Доказательством этого она считает "ответ" Лаврова на вопрос от немецкого медиа.

Как сообщала "Европейская правда", Лавров в пятницу не исключил, что Россия заблокирует кадровые решения ОБСЕ, что в свою очередь может заблокировать работу организации.

Подробно о событиях в Скопье читайте в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова". Она объясняет, как попытка "прогнуться" под топ-дипломата РФ только углубила проблемы организации.