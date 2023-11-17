США виділять 500 млн доларів на енергетичні потреби України

Сполучені Штати анонсували виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив під час брифінгу заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

За його словами, США зосереджені на тому, як підвищити стійкість України цієї зими, і Сполучені Штати вже виділили понад 520 млн доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.

"Ми знаємо, що ще 500 млн доларів очікують на надходження, і ми використовуємо ці ресурси як для задоволення короткострокових потреб – наприклад, придбання нових трансформаторів та генераторних потужностей для відновлення того, що зруйнував (президент РФ) Путін, – так і для дуже тісної співпраці", – зазначив Паєтт.

Він додав, що це було важливою частиною його розмови з представниками українського уряду щодо побудови екологічно чистої, стійкої та повністю інтегрованоюї з Європою енергетичної системи.

Раніше повідомляли, що Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Перед цим стало відомо, що Литва готова продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики, на яку найближчої зими очікуються нові атаки з боку РФ.

Про плани підтримки енергетичних спроможностей України заявляв і посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.