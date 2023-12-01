Дуда обіцяє не гальмувати призначення уряду від опозиції

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зволікатиме з призначенням уряду від коаліції опозиційних партій, якщо уряд Матеуша Моравецького не отримає вотуму довіри.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На полях кліматичного саміту у Дубаї журналісти запитали Дуду про його дії у разі так званого "другого конституційного кроку" – якщо уряд Матеуша Моравецького не отримає вотуму довіри.

Моравецький має два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Але вже відомо, що в парламенті немає для цього більшості.

"Я не буду затягувати процедуру і не буду щось відкладати", – відповів Анджей Дуда, нагадавши, що законодавством передбачені конкретні часові рамки.

Він зауважив, що доручив формування уряду Моравецькому як представнику формального переможця виборів одразу ж після його відставки, хоча теоретично міг зробити це пізніше.

"Як я і пообіцяв, я зроблю усе спокійно, відповідно до наших парламентських, виборчих та політичних звичаїв, згідно з положеннями конституції… Усе буде згідно з конституційними нормами і термінами", – зазначив Анджей Дуда.

У середу цього тижня спікер польського Сейму оголосив, що голосування за уряд Моравецького має відбутися 11 грудня близько 15:00. Далі, якщо уряд не отримає довіри, спікеру подають інших кандидатів на посаду прем’єра у рамках так званого другого конституційного кроку.

Кандидат на посаду прем’єра від опозиційних партій Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції відбудеться 11 грудня і новий уряд буде приведений до присяги не пізніше 13 грудня.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.