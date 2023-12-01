Дуда обещает не тормозить назначение правительства от оппозиции

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не будет медлить с назначением правительства от коалиции оппозиционных партий, если правительство Матеуша Моравецкого не получит вотума доверия.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На полях климатического саммита в Дубае журналисты спросили Дуду о его действиях в случае так называемого "второго конституционного шага" – если правительство Матеуша Моравецкого не получит вотума доверия.

У Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма для своего правительства. Но уже известно, что в парламенте нет такого большинства.

"Я не буду затягивать процедуру и не буду что-то откладывать", – ответил Анджей Дуда, напомнив, что законодательством предусмотрены конкретные временные рамки.

Он отметил, что поручил формирование правительства Моравецкому как представителю формального победителя выборов сразу же после его отставки, хотя теоретически мог сделать это позже.

"Как я и пообещал, я сделаю все спокойно, в соответствии с нашими парламентскими, избирательными и политическими обычаями, согласно положениям конституции... Все будет согласно конституционным нормам и срокам", – отметил Анджей Дуда.

В среду на этой неделе спікер польского Сейма объявил, что голосование за правительство Моравецкого должно состояться 11 декабря около 15:00. Далее, если правительство не получит доверия, спикеру подают других кандидатов на должность премьера в рамках так называемого второго конституционного шага.

Кандидат на пост премьера от оппозиционных партий Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции состоится 11 декабря и новое правительство будет приведено к присяге не позднее 13 декабря.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.