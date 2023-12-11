У Латвії розслідують можливе постачання мікросхем до Росії в обхід санкцій

Служба держбезпеки Латвії відкрила кримінальне провадження проти представників зареєстрованого в країні підприємства за підозрою у постачанні до РФ електроніки для використання у військових цілях.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Провадження відкрили ще 28 листопада за статтею щодо порушення санкцій ЄС проти Росії.

Служба держбезпеки отримала інформацію про те, що латвійська компанія поставила російському підприємству компоненти електроніки, що використовують у виробництві товарів військового призначення, загальною вартістю більше ніж пів мільйона євро.

4 грудня служба провела обшуки на шістьох об’єктах у Ризі, пов’язаних з цією латвійською компанією. Під час обшуків вилучили документи та носії інформації.

Також затримали трьох пов’язаних з компанією осіб. Щодо двох застосували запобіжний захід у вигляді арешту.

Нагадаємо, у Литві планують перераховувати штрафи за недотримання санкцій на відбудову України.

Тим часом Британія на початку грудня оголосила про нові санкції проти експортерів військового обладнання до РФ.