Литва перераховуватиме штрафи за недотримання санкцій на відбудову України

У Литві штрафи, отримані за недотримання міжнародних та національних санкцій, будуть перераховані до Фонду розвитку співробітництва та спрямовані на відновлення України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За таку поправку до Закону про співробітництво та гуманітарну допомогу проголосували 99 депутатів литовського Сейму, жоден не був проти та не утримався.

Відповідно до прийнятої поправки, кошти, отримані від штрафів і конфіскованого майна, у разі недотримання міжнародних або національних санкцій будуть перераховуватися до зазначеного фонду.

У поправці також зазначено, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку, пов’язану виключно з відбудовою та відновленням України внаслідок російської агресії.

Ця поправка діятиме протягом десятиліття – до січня 2034 року.

"Таким чином мета полягає в тому, щоб Литва спільно сприяла відбудові України та продемонструвала рішучу позицію щодо надання підтримки Україні перед обличчям російської агресії", – прокоментувала заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшєне, представляючи проєкт у Сеймі.

За її словами, Литва самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу чи на міжнародному рівні, вживатиме заходів, які сприятимуть відбудові України.

Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених литовськими законами, карається штрафом від 200 до 6 тисяч євро.

Нагадаємо, топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель разом із Європейською комісією 15 листопада представили державам-членам пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.