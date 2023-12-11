В Латвии расследуют возможные поставки микросхем в Россию в обход санкций

Служба госбезопасности Латвии открыла уголовное производство против представителей зарегистрированного в стране предприятия по подозрению в поставках в РФ электроники для использования в военных целях.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Производство открыли еще 28 ноября по статье о нарушении санкций ЕС против России.

Служба госбезопасности получила информацию о том, что латвийская компания поставила российскому предприятию компоненты электроники, используемые в производстве товаров военного назначения, общей стоимостью более полумиллиона евро.

4 декабря служба провела обыски на шести объектах в Риге, связанных с этой латвийской компанией. Во время обысков изъяли документы и носители информации.

Также задержали трех связанных с компанией лиц. В отношении двух применили меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в Литве планируют перечислять штрафы за несоблюдение санкций на восстановление Украины.

Между тем Британия в начале декабря объявила о новых санкциях против экспортеров военного оборудования в РФ.