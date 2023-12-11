Укр Рус Eng

Польські перевізники перекрили фурою розблокований перехід на кордоні з Україною

УП, фото, доповнено
Понеділок, 11 грудня 2023, 20:58

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, раніше розблокованого місцевою владою, в понеділок увечері з’явилась фура, що знову перекриває рух.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише "Європейська правда".

За словами речника ДПСУ, станом на 20:00 на трасі з боку польського пункту пропустку "Дорогуськ" справді перебуває вантажівка, яка унеможливлює рух вантажного транспорту через кордон в бік України.

Що стало причиною появи вантажівки на дорозі, що призвело до блокування руху вантажівок, українським охоронцям кордону не відомо.

Водночас причетність польських перевізників до блокування побіжно підтвердив власник транспортної фірми і голова люблінського осередку ультраправої польської партії "Конфедерація" Рафал Меклер.

"Машина, як бачите, погано реагувала на образи і середні пальці українських водіїв. Злість неживих предметів", – написав він у Twitter (X), пізніше додавши, що до Дорогуська прибуває "все більше протестувальників".

Раніше стало відомо, що очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.