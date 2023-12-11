Польські перевізники перекрили фурою розблокований перехід на кордоні з Україною

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, раніше розблокованого місцевою владою, в понеділок увечері з’явилась фура, що знову перекриває рух.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише "Європейська правда".

За словами речника ДПСУ, станом на 20:00 на трасі з боку польського пункту пропустку "Дорогуськ" справді перебуває вантажівка, яка унеможливлює рух вантажного транспорту через кордон в бік України.

Що стало причиною появи вантажівки на дорозі, що призвело до блокування руху вантажівок, українським охоронцям кордону не відомо.

Podwozie było złe i tory też były złe. pic.twitter.com/wjJUFuTJj9 — Wujek Rejtan (@panrejtan) December 11, 2023

Водночас причетність польських перевізників до блокування побіжно підтвердив власник транспортної фірми і голова люблінського осередку ультраправої польської партії "Конфедерація" Рафал Меклер.

"Машина, як бачите, погано реагувала на образи і середні пальці українських водіїв. Злість неживих предметів", – написав він у Twitter (X), пізніше додавши, що до Дорогуська прибуває "все більше протестувальників".

Раніше стало відомо, що очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.