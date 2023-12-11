Польские перевозчики перекрыли фурой разблокированный переход на границе с Украиной

На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, ранее разблокированного местными властями, в понедельник вечером появилась фура, которая снова перекрывает движение.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет "Европейская правда".

По словам представителя ГПСУ, по состоянию на 20:00 на трассе со стороны польского пункта пропустку "Дорогуск" действительно находится грузовик, который делает невозможным движение грузового транспорта через границу в сторону Украины.

Что стало причиной появления грузовика на дороге, что привело к блокированию движения грузовиков, украинским охранникам границы не известно.

Podwozie było złe i tory też były złe. pic.twitter.com/wjJUFuTJj9 — Wujek Rejtan (@panrejtan) December 11, 2023

В то же время причастность польских перевозчиков к блокированию вскользь подтвердил владелец транспортной фирмы и председатель люблинской ячейки ультраправой польской партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

"Машина, как видите, плохо реагировала на оскорбления и средние пальцы украинских водителей. Злость неодушевленных предметов", – написал он в Twitter (X), позже добавив, что в Дорогуск прибывает "все больше протестующих".

Ранее стало известно, что глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков на границе с Украиной, которые блокировали КПП с 6 ноября.

Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.