Посли ЄС на Закарпатті дізнались, що угорська громада думає про закон про нацменшини

Група послів держав-членів Європейського Союзу в понеділок вирушила на Закарпаття, аби з’ясувати думку місцевої влади й угорської громади стосовно змін до законодавства про національні меншини.

Про це у Twitter (X) повідомила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, пише "Європейська правда".

Матернова назвала поїздку послів до Закарпаття "продуктивною та обнадійливою" і повідомила, що новий законодавчий пакет щодо національних меншин добре сприйняла і місцева влада, і лідери меншин у Береговому.

"Важливий сигнал напередодні Європейської ради. Майбутнє України – в ЄС", – додала дипломатка.

Productive & reassuring field trip by EU Ambassadors from Kyiv to Zakarpattia. New legislative package on national minorities well received by local authorities & minority leaders in Berehove. Important signal ahead of European Council. Future of 🇺🇦 is in 🇪🇺. pic.twitter.com/tf9IJRjN8I — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) December 11, 2023

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита повідомив, що послів ознайомили з етнічним складом області та забезпеченням освітніх, релігійних, культурних потреб національних спільнот.

"Зараз права національних спільнот в усіх сферах життєдіяльності захищені законом, який відповідає всім європейським стандартам. Ми демонструємо, що національні спільноти – це невід’ємна частина нашого суспільства, щоденно разом працюємо для перемоги, боронимо країну на фронті, поважаємо одне одного, захищаємо від маніпуляцій і тиску, разом дивимося у майбутнє", – додав він.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.

В Угорщині, однак, натякнули, що вважають рішення недостатнім для забезпечення прав угорської меншини.

Як відомо, Будапешт наразі блокує ухвалення рішень стосовно України на саміті ЄС 14-15 грудня, посилаючись на неготовність Києва зокрема в питанні нацменшин.