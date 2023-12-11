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Посли ЄС на Закарпатті дізнались, що угорська громада думає про закон про нацменшини

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Понеділок, 11 грудня 2023, 22:59

Група послів держав-членів Європейського Союзу в понеділок вирушила на Закарпаття, аби з’ясувати думку місцевої влади й угорської громади стосовно змін до законодавства про національні меншини.

Про це у Twitter (X) повідомила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, пише "Європейська правда".

Матернова назвала поїздку послів до Закарпаття "продуктивною та обнадійливою" і повідомила, що новий законодавчий пакет щодо національних меншин добре сприйняла і місцева влада, і лідери меншин у Береговому.

"Важливий сигнал напередодні Європейської ради. Майбутнє України – в ЄС", – додала дипломатка.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита повідомив, що послів ознайомили з етнічним складом області та забезпеченням освітніх, релігійних, культурних потреб національних спільнот.

"Зараз права національних спільнот в усіх сферах життєдіяльності захищені законом, який відповідає всім європейським стандартам. Ми демонструємо, що національні спільноти – це невід’ємна частина нашого суспільства, щоденно разом працюємо для перемоги, боронимо країну на фронті, поважаємо одне одного, захищаємо від маніпуляцій і тиску, разом дивимося у майбутнє", – додав він.

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Минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.

В Угорщині, однак, натякнули, що вважають рішення недостатнім для забезпечення прав угорської меншини.

Як відомо, Будапешт наразі блокує ухвалення рішень стосовно України на саміті ЄС 14-15 грудня, посилаючись на неготовність Києва зокрема в питанні нацменшин.

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