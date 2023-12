Посли ЄС на Закарпатті дізнались, що угорська громада думає про закон про нацменшини

Група послів держав-членів Європейського Союзу в понеділок вирушила на Закарпаття, аби з’ясувати думку місцевої влади й угорської громади стосовно змін до законодавства про національні меншини.

Про це у Twitter (X) повідомила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, пише "Європейська правда".

Матернова назвала поїздку послів до Закарпаття "продуктивною та обнадійливою" і повідомила, що новий законодавчий пакет щодо національних меншин добре сприйняла і місцева влада, і лідери меншин у Береговому.

"Важливий сигнал напередодні Європейської ради. Майбутнє України – в ЄС", – додала дипломатка.

Productive & reassuring field trip by EU Ambassadors from Kyiv to Zakarpattia. New legislative package on national minorities well received by local authorities & minority leaders in Berehove. Important signal ahead of European Council. Future of 🇺🇦 is in 🇪🇺. pic.twitter.com/tf9IJRjN8I