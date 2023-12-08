Зеленський підписав зміни до закону про нацменшини, необхідні для руху в ЄС

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю підписав закон №10288-1 про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить картка закону на сайті Верховної ради.

Зеленський підписав закон того ж дня, коли його за основу та в цілому схвалила Верховна рада. Він, нагадаємо, необхідний, аби врахувати експертну оцінку Ради Європи та виконати критерій Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Зміни передбачають, що:

- приватні виші можуть вільно обирати мову навчання, яка є офіційною мовою ЄС, якщо також забезпечують викладання української мови як окремої дисципліни;

- у класах з навчанням мовами нацменшин, які є офіційними мовами ЄС, гарантується право на використання мови нацменшини в освітньому процесі поряд із державною мовою;

- представники нацменшин України, мови яких є офіційними мовами ЄС і які розпочали навчання у школі до 1 вересня 2018 року мовою своєї меншини, можуть навчатись у молодшій і середній школі згідно з правилами, які діяли до набрання чинності Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Співавтор законопроєкту, член комітету Володимир В'ятрович заявляв, що всі нововведення не поширюватимуться на російську мову як мову держави-агресора, "і не на 5 років, як планував уряд, а безстроково".

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що проєкт закону міститиме додаткові запобіжники, які унеможливлять просочування російських наративів і пропаганди.

Також урядовиця казала, що новий законопроєкт, спрямований на захист нацменшин, не передбачає розширення можливостей для російської мови.