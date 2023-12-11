Послы ЕС на Закарпатье узнали, что венгерская община думает о законе о нацменьшинствах

Группа послов государств-членов Европейского Союза в понедельник отправилась в Закарпатье, чтобы выяснить мнение местных властей и венгерской общины относительно изменений в законодательство о национальных меньшинствах.

Об этом в Twitter (X) сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, пишет "Европейская правда".

Матернова назвала поездку послов в Закарпатье "продуктивной и обнадеживающей" и сообщила, что новый законодательный пакет в отношении национальных меньшинств хорошо восприняла и местная власть, и лидеры меньшинств в Берегово.

"Важный сигнал накануне Европейского совета. Будущее Украины – в ЕС", – добавила дипломат.

Productive & reassuring field trip by EU Ambassadors from Kyiv to Zakarpattia. New legislative package on national minorities well received by local authorities & minority leaders in Berehove. Important signal ahead of European Council. Future of 🇺🇦 is in 🇪🇺. pic.twitter.com/tf9IJRjN8I — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) December 11, 2023

Председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита сообщил, что послов ознакомили с этническим составом области и обеспечением образовательных, религиозных, культурных потребностей национальных сообществ.

"Сейчас права национальных сообществ во всех сферах жизнедеятельности защищены законом, который соответствует всем европейским стандартам. Мы демонстрируем, что национальные сообщества – это неотъемлемая часть нашего общества, ежедневно вместе работаем для победы, защищаем страну на фронте, уважаем друг друга, защищаем от манипуляций и давления, вместе смотрим в будущее", – добавил он.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в законодательство о национальных меньшинствах, которые учитывают рекомендации Европейской комиссии и необходимы для дальнейшего движения к членству в ЕС.

В Венгрии, однако, намекнули, что считают решение недостаточным для обеспечения прав венгерского меньшинства.

Как известно, Будапешт пока блокирует принятие решений по Украине на саммите ЕС 14-15 декабря, ссылаясь на неготовность Киева в частности в вопросе нацменьшинств.