Послы ЕС на Закарпатье узнали, что венгерская община думает о законе о нацменьшинствах

Группа послов государств-членов Европейского Союза в понедельник отправилась в Закарпатье, чтобы выяснить мнение местных властей и венгерской общины относительно изменений в законодательство о национальных меньшинствах.

Об этом в Twitter (X) сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, пишет "Европейская правда".

Матернова назвала поездку послов в Закарпатье "продуктивной и обнадеживающей" и сообщила, что новый законодательный пакет в отношении национальных меньшинств хорошо восприняла и местная власть, и лидеры меньшинств в Берегово.

"Важный сигнал накануне Европейского совета. Будущее Украины – в ЕС", – добавила дипломат.

Productive & reassuring field trip by EU Ambassadors from Kyiv to Zakarpattia. New legislative package on national minorities well received by local authorities & minority leaders in Berehove. Important signal ahead of European Council. Future of 🇺🇦 is in 🇪🇺. pic.twitter.com/tf9IJRjN8I