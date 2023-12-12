У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ

Федеральна прокуратура Німеччини у вівторок підтвердила, що скерувала обвинувальні акти стосовно 27 учасників спроби державного перевороту минулого року, влаштованої ультраправим угрупованням "райхсбюргерів".

Це випливає з трьох окремих повідомлень на сайті генпрокуратури ФРН, повідомляє "Європейська правда".

Справи проти 27 підозрюваних у спробі державного перевороту скерували до вищих земельних судів Франкфурта-на-Майні (десять), Мюнхена (вісім) і Штутгарта (дев’ять). Вони повинні вирішити, чи визнати звинувачення й призначити судовий розгляд.

Серед ключових фігурантів – Генріх XIII князь Ройс, колишній елітний солдат Рюдігер фон Пескаторе, колишня депутатка Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" і суддя Біргіт Мальсак-Вінкеманн, а також експоліцейський Міхаель Фріч, які, як вважається, є ядром "райхсбюргерів".

Прокуратура вказує, серед іншого, що частина підозрюваних активно консультувались із генеральними консульствами Росії в німецьких містах, що може свідчити про причетність Москви до спроби перевороту.

Один із обвинувальних актів скерований проти громадянки Росії Віталії Б., яка, як стверджується, налагодила контакт між Генріхом XIII князем Ройсом і генконсульством Росії в Лейпцигу та особисто його туди супроводжувала в червні 2022 року.

Нагадаємо, у грудні 2022 року федеральна прокуратура ФРН заарештувала 25 чоловіків і жінок у кількох федеральних землях, а також Австрії та Італії, за підозрою в підготовці держперевороту.

Підозрювані, як стверджується, планували повалення політичної системи в Німеччині, яка мала б провести переговори про "новий державний устрій" ФРН із державами-переможницями у Другій світовій війні.

Організатори перевороту, "райхсбюргери" ("Громадяни Рейху"), – це угруповання, яке не визнає існування Федеративної Республіки Німеччина та її демократичних структур. Федеральне відомство із захисту конституції ФРН минулоріч нарахувало близько 23 тисяч прихильників цієї течії, з яких близько 5% є правими екстремістами.

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