Прокуратура Німеччини висунула звинувачення ініціаторам спроби держперевороту

Федеральна прокуратура Німеччини через рік після затримання членів ультраправої групи, яка готувала насильницьке повалення держави, висунула їм звинувачення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Генеральний прокурор ФРН висунув звинувачення проти Генріха XIII князя Ройса. Князь Ройс і дев'ять ймовірних співучасників змови постали перед Вищим регіональним судом Франкфурта-на-Майні.

Відповідно, у Франкфурті перед судом постане ядро ймовірної терористичної групи "Рейхсбюргерів". Серед звинувачених також колишній елітний солдат Рюдігер фон Пескаторе, колишня депутатка Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" і суддя Біргіт Мальсак-Вінкеманн, а також колишній поліцейський Міхаель Фріч.

"Ми раді, що звинувачення нарешті були висунуті. Тепер мій клієнт має можливість захистити себе в суді від висунутих проти нього звинувачень", – сказав адвокат Фріча Мартін Хейнерт.

Вісьмом іншим обвинуваченим у основній справі були пред'явлені звинувачення у Вищому регіональному суді Мюнхена, а дев'ятьом підозрюваним співучасникам змови – у Вищому регіональному суді Штутгарта.

Підозрюваних звинувачують у членстві або підтримці терористичної організації та підготовці "державної зради". У Федеральній прокуратурі не захотіли коментувати цю справу.

У грудні 2022 року влада Німеччини розпорядилася затримати 23 особи для допиту в рамках розслідування діяльності цієї групи. За даними німецької прокуратури, серед затриманих була колишня депутатка від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

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