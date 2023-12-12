В Германии объявили обвинения 27 участникам попытки переворота, в том числе гражданке РФ

Федеральная прокуратура Германии во вторник подтвердила, что направила обвинительные акты в отношении 27 участников попытки государственного переворота в прошлом году, устроенной ультраправой группировкой "рейхсбюргеров".

Это следует из трех отдельных сообщений на сайте генпрокуратуры ФРГ, сообщает "Европейская правда".

Дела против 27 подозреваемых в попытке государственного переворота направили в высшие земельные суды Франкфурта-на-Майне (десять), Мюнхена (восемь) и Штутгарта (девять). Они должны решить, признать ли обвинения и назначить судебное разбирательство.

Среди ключевых фигурантов – Генрих XIII князь Ройс, бывший элитный солдат Рюдигер фон Пескаторе, бывший депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и судья Биргит Мальсак-Винкеманн, а также экс-полицейский Михаэль Фрич, которые, как считается, являются ядром "рейхсбюргеров".

Прокуратура указывает, среди прочего, что часть подозреваемых активно консультировались с генеральными консульствами России в немецких городах, что может свидетельствовать о причастности Москвы к попытке переворота.

Один из обвинительных актов направлен против гражданки России Виталии Б., которая, как утверждается, наладила контакт между Генрихом XIII князем Ройсом и генконсульством России в Лейпциге и лично его туда сопровождала в июне 2022 года.

Напомним, в декабре 2022 года федеральная прокуратура ФРГ арестовала 25 мужчин и женщин в нескольких федеральных землях, а также Австрии и Италии, по подозрению в подготовке госпереворота.

Подозреваемые планировали свержение политической системы в Германии, которая должна была бы провести переговоры о "новом государственном устройстве" ФРГ с государствами-победительницами во Второй мировой войне.

Организаторы переворота, "рейхсбюргеры" ("Граждане Рейха"), – это группировка, не признающая существование Федеративной Республики Германия и ее демократических структур. Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ в прошлом году насчитало около 23 тысяч сторонников этого течения, из которых около 5% являются правыми экстремистами.

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