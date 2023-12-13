Українські НУО звернулись до ЄС через критичну потребу схвалити 50 млрд євро для України

Українські неурядові організації спільно звернулись до інституцій ЄС із закликом якнайшвидше ухвалити рішення про запуск Ukraine Facility – інструменту для забезпечення макрофінансової підтримки України, який передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі зверненням, відсутність компромісу всередині ЄС щодо Ukraine Facility та додаткового фінансування на внутрішні потреби ЄС ставить під загрозу запуск цієї ініціативи для України та макрофінансову стабільність держави на тлі бюджетного дефіциту.

"Поєднання виділення Україні 50 мільярдів євро із запитами на 15 мільярдів євро додаткових коштів на міграцію, 10 мільярдів євро на стратегічні технологічні інвестиції та майже 19 мільярдів євро на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС фактично заблокувало переговорний процес щодо бюджету на 2021-2027 роки", – сказано у зверненні.

Інструмент Ukraine Facility має створити основу для швидкого відновлення та розвитку української економіки. Передбачається, що більша частина коштів (75%) буде спрямована до державного бюджету для забезпечення макрофінансової стабільності. Другий компонент програми (16%) спрямований на створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних галузях. Це дозволить залучити понад 30 млрд євро інвестицій.

Незважаючи на безумовну підтримку України з боку керівництва інституцій ЄС, переважної більшості країн-членів ЄС та фінансових інституцій ЄС, Україна потребує термінового рішення для запуску Ukraine Facility вже цього року, йдеться у зверненні. Очевидно, що в іншому випадку формальна процедура його практичної імплементації може вийти далеко за межі термінів реалізації ключових потреб України.

Наголошено, що через триваючу російську агресію проти України дефіцит державного бюджету сягнув понад 37 млрд євро. В умовах війни щорічні бюджетні видатки на утримання Збройних Сил України становлять понад 1,6 трильйона гривень, а надходження до бюджету – лише 1,4 трильйона гривень.

Соціально важливі статті державного бюджету переважно покриваються за рахунок міжнародної допомоги, і цього року Україна потребуватиме 37 мільярдів євро такої допомоги, більша частина якої залежить від рішення про створення Ukraine Facility.

"Тому ми закликаємо всі держави-члени Європейського Союзу, Європейський парламент, Європейську комісію та Раду ЄС вжити всіх необхідних заходів для якнайшвидшого ухвалення рішення про Ukraine Facility, уникаючи при цьому можливого зв'язування додаткових витрат ЄС в одному пакеті, що може відтермінувати ухвалення критично важливої для України ініціативи", – йдеться у заклику.

Зверненні підписали Український центр європейської політики, Рада зовнішньої політики "Українська призма", "Європейська правда", Центр економічної стратегії, DiXi Group, Центр прав людини ZMINA, Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля", Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції, World UA, Платформа міжнародних та європейських санкцій, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Нагадаємо, напередодні політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, якщо ЄС розморозить усі кошти Угорщини зі своїх фондів.

Заява радника угорського прем’єра пролунала на тлі повідомлень, що Європейська комісія в середу схвалить розмороження близько 10 мільярдів євро фінансування для Угорщини після ухвалення нею законів для посилення незалежності судової влади.

Дивіться пояснення "ЄП" з Брюсселя про розклад сил на саміті ЄС та інсайди з місця подій.