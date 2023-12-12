Мішель "дуже впевнений" у схваленні 50 млрд євро для України попри позицію Угорщини
Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що лідери ЄС на саміті цього тижня досягнуть компромісу щодо схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні на 2024-2027 роки.
Про це він сказав в інтерв’ю українській службі "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".
Мішель заявив, що "дуже впевнений" у рішенні про 50 мільярдів євро для України, хоч і визнав, що це не буде легко.
"Але я переконаний, оскільки відчуваю дуже сильну підтримку. Відчуваю, що європейські лідери розуміють усю необхідність чітко дати зрозуміти цим рішенням, що ми підтримуємо Україну в довгостроковій перспективі", – додав він.
Голова Євроради вказав, що з необхідністю схвалити додаткове фінансування для України погоджуються всі країни-члени ЄС, окрім Угорщини, "яка висловлює певні сумніви і певне небажання".
"Нам потрібно переконати Угорщину, і ми працюємо над цим вдень і вночі, щоб підготувати цю Європейську раду. Сподіваюся, ми зможемо це зробити", – підсумував Мішель.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.
У Європейському Союзі, однак, не виключають, що рішення саміту ЄС стосовно додаткової допомоги Україні та середньострокового перегляду бюджету можуть бути ухвалені в обхід Угорщини, яка їх блокує.