Украинские НПО обратились к ЕС из-за критической необходимости одобрить 50 млрд евро для Украины

Украинские неправительственные организации совместно обратились к институтам ЕС с призывом как можно быстрее принять решение о запуске Ukraine Facility – инструмента для обеспечения макрофинансовой поддержки Украины, который предусматривает выделение 50 млрд евро в течение 4 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно обращению, отсутствие компромисса внутри ЕС по Ukraine Facility и дополнительного финансирования на внутренние нужды ЕС ставит под угрозу запуск этой инициативы для Украины и макрофинансовую стабильность государства на фоне бюджетного дефицита.

"Сочетание выделения Украине 50 миллиардов евро с запросами на 15 миллиардов евро дополнительных средств на миграцию, 10 миллиардов евро на стратегические технологические инвестиции и почти 19 миллиардов евро на выплату процентов по совместным заимствованиям ЕС фактически заблокировало переговорный процесс по бюджету на 2021-2027 годы", – сказано в обращении.

Инструмент Ukraine Facility должен создать основу для быстрого восстановления и развития украинской экономики. Предполагается, что большая часть средств (75%) будет направлена в государственный бюджет для обеспечения макрофинансовой стабильности. Второй компонент программы (16%) направлен на создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных отраслях. Это позволит привлечь более 30 млрд евро инвестиций.

Несмотря на безусловную поддержку Украины со стороны руководства институтов ЕС, подавляющего большинства стран-членов ЕС и финансовых институтов ЕС, Украина нуждается в срочном решении для запуска Ukraine Facility уже в этом году, говорится в обращении. Очевидно, что в противном случае формальная процедура его практической имплементации может выйти далеко за пределы сроков реализации ключевых потребностей Украины.

Отмечается, что из-за продолжающейся российской агрессии против Украины дефицит государственного бюджета достиг более 37 млрд евро. В условиях войны ежегодные бюджетные расходы на содержание Вооруженных Сил Украины составляют более 1,6 триллиона гривен, а поступления в бюджет – всего 1,4 триллиона гривен.

Социально важные статьи государственного бюджета преимущественно покрываются за счет международной помощи, и в этом году Украина потребует 37 миллиардов евро такой помощи, большая часть которой зависит от решения о создании Ukraine Facility.

"Поэтому мы призываем все государства-члены Европейского Союза, Европейский парламент, Европейскую комиссию и Совет ЕС принять все необходимые меры для скорейшего принятия решения о Ukraine Facility, избегая при этом возможного связывания дополнительных расходов ЕС в одном пакете, что может отсрочить принятие критически важной для Украины инициативы", – говорится в призыве.

Обращении подписали Украинский центр европейской политики, Совет внешней политики "Украинская призма", "Европейская правда", Центр экономической стратегии, DiXi Group, Центр прав человека ZMINA, Ресурсно-аналитический центр "Общество и окружающая среда", Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции, World UA, Платформа международных и европейских санкций, Институт экономических исследований и политических консультаций.

Напомним, накануне политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, если ЕС разморозит все средства Венгрии из своих фондов.

Заявление советника венгерского премьера прозвучало на фоне сообщений, что Европейская комиссия в среду одобрит размораживание около 10 миллиардов евро финансирования для Венгрии после принятия ею законов для усиления независимости судебной власти.

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