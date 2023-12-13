Боєприпаси, танки і безпілотники: Данія готує пакет допомоги Україні на 1 млрд євро

У четвер уряд Данії представить новий пакет допомоги Україні в данському парламенті.

Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським та главами держав Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Швеції, передає "Європейська правда" з посиланням на DR.dk.

Вартість пакета становитиме близько одного мільярда євро – приблизно 7,5 мільярда данських крон – і включатиме боєприпаси, танки та безпілотники.

"Ми перебуваємо на критичному етапі війни, і ми повинні гарантувати, що Україна має все необхідне для продовження боротьби", – заявила Метте Фредеріксен.

"Саме тому ми працюємо з партнерами та союзниками задля довгострокової безпеки для України", – додала прем'єрка.

Президент Володимир Зеленський подякував Данії за участь у відновленні Миколаївщини і новий пакет допомоги. Він також мав двосторонні переговори з Метте Фредеріксен.

"Перш за все, ми говорили про зміст пакету, який ми (ред. – уряд Данії) презентуємо завтра. Існує нагальна потреба в боєприпасах та деяких інших речах на полі бою в Україні зараз, коли зима починає показувати своє потворне обличчя", – розповіла Фредеріксен.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у середу оголосив про плани надати Україні додаткову допомогу для посилення протиповітряної оборони, фінансову підтримку для сфери охорони здоров’я та освіти і, крім того, профінансувати нарощування виробництва боєприпасів.

Зеленський після зустрічі з ним розповів, що на переговорах піднімав також питання про захист українських портів і свободи судноплавства у Чорному морі.