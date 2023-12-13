Боеприпасы, танки и беспилотники: Дания готовит пакет помощи Украине на 1 млрд евро

В четверг правительство Дании представит новый пакет помощи Украине в датском парламенте.

Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и главами государств Норвегии, Финляндии, Исландии и Швеции, передает "Европейская правда" со ссылкой на DR.dk.

Стоимость пакета составит около одного миллиарда евро – примерно 7,5 миллиарда датских крон – и будет включать боеприпасы, танки и беспилотники.

"Мы находимся на критическом этапе войны, и мы должны гарантировать, что Украина имеет все необходимое для продолжения борьбы", – заявила Метте Фредериксен.

"Именно поэтому мы работаем с партнерами и союзниками для долгосрочной безопасности для Украины", – добавила премьер.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Данию за участие в восстановлении Николаевской области и новый пакет помощи. Он также провел двусторонние переговоры с Метте Фредериксен.

"Прежде всего, мы говорили о содержании пакета, который мы (правительство Дании. – Ред.) представим завтра. Существует насущная потребность в боеприпасах и некоторых других вещах на поле боя в Украине сейчас, когда зима начинает показывать свое уродливое лицо", – рассказала Фредериксен.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в среду объявил о планах предоставить Украине дополнительную помощь для усиления противовоздушной обороны, финансовую поддержку для сферы здравоохранения и образования и, кроме того, профинансировать наращивание производства боеприпасов.

Зеленский после встречи с ним рассказал, что на переговорах поднимал также вопрос о защите украинских портов и свободы судоходства в Черном море.