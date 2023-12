Зеленський розповів про зустріч з прем'єром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре говорив про низку питань, пов’язаних з допомогою України, з акцентом на захист портів і свободу судноплавства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів за підсумками переговорів.

Зеленський подякував Норвегії за лідерську роль у підтримці України і назвав її "прикладом для інших".

За його словами, вони зі Стьоре говорили про подальшу військову підтримку України, роботу для захисту вільного судноплавства у Чорному морі на тлі спроб Росії заблокувати українські порти; про захист українських міст від ракетного терору.

