Зеленський розповів про зустріч з прем'єром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре говорив про низку питань, пов’язаних з допомогою України, з акцентом на захист портів і свободу судноплавства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів за підсумками переговорів.

Зеленський подякував Норвегії за лідерську роль у підтримці України і назвав її "прикладом для інших".

За його словами, вони зі Стьоре говорили про подальшу військову підтримку України, роботу для захисту вільного судноплавства у Чорному морі на тлі спроб Росії заблокувати українські порти; про захист українських міст від ракетного терору.

Norway is one of the global leaders in supporting Ukraine. Your decisions and actions are not only timely and significant; they also set a good example for others and show leadership.



I met with Norwegian Prime Minister @JonasGahrStore today to discuss key priorities and… pic.twitter.com/bVMpsm6jBQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2023

Також Зеленський повідомив, що на саміті нордичних держав за участі Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції планують обговорювати посилення оборонної, політичної та економічної співпраці і спільне майбутнє цих держав у Європі. "Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті", – додав він.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Норвегії вранці 13 грудня на зворотній дорозі зі Сполучених Штатів. Це перший його візит в країну.

Далі протягом дня президент України зустрінеться з королівською родиною Норвегії та виступить у парламенті.