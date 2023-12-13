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Зеленський розповів про зустріч з прем'єром Норвегії

Середа, 13 грудня 2023, 13:30

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре говорив про низку питань, пов’язаних з допомогою України, з акцентом на захист портів і свободу судноплавства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів за підсумками переговорів.

Зеленський подякував Норвегії за лідерську роль у підтримці України і назвав її "прикладом для інших".

За його словами, вони зі Стьоре говорили про подальшу військову підтримку України, роботу для захисту вільного судноплавства у Чорному морі на тлі спроб Росії заблокувати українські порти; про захист українських міст від ракетного терору. 

Також Зеленський повідомив, що на саміті нордичних держав за участі Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції планують обговорювати посилення оборонної, політичної та економічної співпраці і спільне майбутнє цих держав у Європі. "Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті", – додав він. 

Нагадаємо, Зеленський прибув до Норвегії вранці 13 грудня на зворотній дорозі зі Сполучених Штатів. Це перший його візит в країну.

Далі протягом дня президент України зустрінеться з королівською родиною Норвегії та виступить у парламенті. 

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Норвегія Зеленський