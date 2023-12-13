Прем'єр Польщі хоче звільнити керівників усіх спецслужб

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче звільнити керівників спецслужб – його пропозиції щодо відставок надійшли до парламентського комітету з питань спецслужб, який дав позитивний висновок з цього питання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Віцеголова комітету Марек Бєрнацький повідомив, що депутати позитивно оцінили пропозиції, які надійшли в середу перед засіданням комітету, про звільнення голів усіх спецслужб.

Комісія Сейму з питань спецслужб, серед іншого, дає свій висновок щодо подань прем'єр-міністра про призначення і звільнення керівників цивільних служб – Агентства розвідки, Агентства внутрішньої безпеки, Центрального антикорупційного бюро, а також військових служб – Служби військової розвідки і Служби військової контррозвідки.

Для проведення кадрових змін також необхідні висновки президента та урядової колегії з питань спецслужб.

Шість депутатів проголосували за позитивний висновок щодо відставки голів спецслужб, а один депутат проголосував проти – Вальдемар Андзель (Право і справедливість). Висновок комітету є одним з елементів, необхідних для кадрових змін на цих посадах.

Прем'єр-міністр Дональд Туск відвідав у середу урядову колегію спецслужб.

Колегія спецслужб має обговорити "рішення, які ми хочемо прийняти і приймемо негайно", заявив Туск у вівторок у Сеймі. Він підкреслив, що "природа цих питань вимагає розсудливості". "Але очікуйте рішень, які будуть масовими, швидкими і однозначними", – заявив він.

У середу президент призначив колишнього міністра національної оборони Томаша Семоняка міністром – членом Ради міністрів. Прем'єр-міністр Туск обрав його новим координатором спецслужб.

Уряд Дональда Туска у середу склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу.

Як відомо, Туск вже завтра візьме участь як прем’єр-міністр Польщі у саміті лідерів ЄС у Брюсселі, де потенційно можлива його зустріч з Володимиром Зеленським.

За інформацією ЗМІ, українська сторона вже запрошує його з візитом до Києва і зацікавлена, щоб цей візит відбувся якнайшвидше.

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