Премьер Польши хочет уволить руководителей всех спецслужб

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет уволить руководителей спецслужб – его предложения по отставкам поступили в парламентский комитет по вопросам спецслужб, который дал положительное заключение по этому вопросу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Вице-председатель комитета Марек Бернацкий сообщил, что депутаты положительно оценили предложения, поступившие в среду перед заседанием комитета, об увольнении глав всех спецслужб.

Комиссия Сейма по вопросам спецслужб, среди прочего, дает свое заключение относительно представлений премьер-министра о назначении и увольнении руководителей гражданских служб – Агентства разведки, Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, а также военных служб – Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.

Для проведения кадровых изменений также необходимы выводы президента и правительственной коллегии по вопросам спецслужб.

Шесть депутатов проголосовали за положительное заключение по отставке глав спецслужб, а один депутат проголосовал против – Вальдемар Андзель (Право и справедливость). Заключение комитета является одним из элементов, необходимых для кадровых изменений на этих должностях.

Премьер-министр Дональд Туск посетил в среду правительственную коллегию спецслужб.

Коллегия спецслужб должна обсудить "решения, которые мы хотим принять и примем немедленно", заявил Туск во вторник в Сейме. Он подчеркнул, что "природа этих вопросов требует благоразумия". "Но ожидайте решений, которые будут массовыми, быстрыми и однозначными", – заявил он.

В среду президент назначил бывшего министра национальной обороны Томаша Семоняка министром – членом Совета министров. Премьер-министр Туск избрал его новым координатором спецслужб.

Правительство Дональда Туска в среду приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу.

Как известно, Туск уже завтра примет участие как премьер-министр Польши в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, где потенциально возможна его встреча с Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, украинская сторона уже приглашает его с визитом в Киев и заинтересована, чтобы этот визит состоялся как можно скорее.

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