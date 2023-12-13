Туск спробує знайти ключ до "дуже прагматичного" Орбана

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який щойно обійняв посаду, заявив, що на саміті ЄС 14-15 грудня спробує переконати угорського колегу Віктора Орбана щодо його підтримки європейських рішень по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав, прибувши на саміт ЄС-Західні Балкани, який відбувається напередодні саміту лідерів ЄС в Брюсселі.

"Моя роль сьогодні тут – зміцнити європейську рішучість – як в цілому ЄС, так я кажу і про деякі країни-члени, щоб переконати їх, що найважливіша річ для нас як Європи – ефективно підтримати Україну", – сказав Туск.

Він зауважив, що не може прийняти "апатії" чи "втоми від України".

"Тому що ми говоримо не тільки про Україну і російську агресію, ми говоримо про наше майбутнє", – заявив глава польського уряду.

Туск зазначив, що сьогодні необхідно зміцнити віру в те, що Україна може виграти цю війну, що "ми можемо виграти у цій конфронтації проти Росії, проти світу, який виступає проти наших фундаментальних цінностей та інтересів".

"Ви знаєте, що у нас є партнери, можливо, складніші, ніж інші, у цьому контексті. І я спробую переконати їх зробити щось більш позитивне", – сказав Туск, маючи на увазі Угорщину.

"Я спробую знайти новий ключ, щоб переконати не тільки пана Орбана. Як ви і я знаємо, прем’єр-міністр Орбан є дуже прагматичним політиком. Будь ласка, прийміть це як комплімент", – додав він.

Водночас, як сказав Туск, він не певний, що є тою людиною, яку Орбан послухає, але закликав дати йому попрацювати на саміті.

Дням Туск заявив, що угорський уряд відкрито "перейшов на російські позиції".

Детально про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.