Туск попытается найти ключ к "очень прагматичному" Орбану

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который только что вступил в должность, заявил, что на саммите ЕС 14-15 декабря попытается убедить венгерского коллегу Виктора Орбана относительно его поддержки европейских решений по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал, прибыв на саммит ЕС-Западные Балканы, который проходит накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"Моя роль сегодня здесь – укрепить европейскую решимость – как в целом ЕС, так я говорю и о некоторых странах-членах, чтобы убедить их, что самая важная вещь для нас как Европы – эффективно поддержать Украину", – сказал Туск.

Он отметил, что не может принять "апатии" или "усталости от Украины".

"Потому что мы говорим не только об Украине и российской агрессии, мы говорим о нашем будущем", – заявил глава польского правительства.

Туск отметил, что сегодня необходимо укрепить веру в то, что Украина может выиграть эту войну, что "мы можем выиграть в этой конфронтации против России, против мира, который выступает против наших фундаментальных ценностей и интересов".

"Вы знаете, что у нас есть партнеры, возможно, более сложные, чем другие, в этом контексте. И я попытаюсь убедить их сделать что-то более позитивное", – сказал Туск, имея в виду Венгрию.

"Я попытаюсь найти новый ключ, чтобы убедить не только господина Орбана. Как вы и я знаем, премьер-министр Орбан является очень прагматичным политиком. Пожалуйста, примите это как комплимент", – добавил он.

В то же время, как сказал Туск, он не уверен, что является тем человеком, которого Орбан послушает, но призвал дать ему поработать на саммите.

На днях Туск заявил, что венгерское правительство открыто "перешло на российские позиции".

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.