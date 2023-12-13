У ЄС вважають, що Австрія не заветує рішення про переговори з Україною

Нібито плани Австрії не погодитися на рішення про початок переговорів з Україною про її вступ до ЄС, найімовірніше, не будуть реалізовані на саміті лідерів Євросоюзу.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" напередодні саміту.

Як відомо, у австрійців є свої фаворити серед держав-кандидатів на вступ до ЄС, зокрема, Боснія та Герцеговина.

Брюссель пропонує почати вступні переговори з Україною, але не з Боснією. У відповідь Австрія, по суті, почала відкритий шантаж Євросоюзу. "Мовляв, або ви разом з Україною відкриваєте двері й для нашого фаворита, або за дверима лишаються обидва", – йдеться у статті.

Однак проблема у тому, що Боснія, попри усе австрійське сприяння, лишається failed state з поламаною системою державного управління. Тому решта держав ЄС, окрім Австрії та, можливо, Угорщини, вважають, що боснійці не дозріли до цього кроку. Тож ультиматум Австрії не буде задоволений.

Усі джерела "ЄвроПравди" упевнені, що в останній момент Австрія поступиться. Та й заяви з Відня дають на це натяк – навіть канцлер Карл Негаммер не вжив слово "вето" у своїй заявах і не став закривати собі можливість утриматися і не блокувати початок переговорів України з ЄС.

"Якщо перекласти ці вимоги з австрійської мови на загальнозрозумілу, то позиція Австрії звучить так: ми хочемо вибити щось для Боснії і тому будемо використовувати Україну як важіль тиску на всіх вас", – прокоментував у розмові "не під запис" один із високопосадовців Євроради, висловивши впевненість, що австрійського вето не буде.

Детальніше у статті: Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС

А про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться також у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.