В ЕС считают, что Австрия не заветирует решение о переговорах с Украиной

Якобы планы Австрии не согласиться на решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС, скорее всего, не будут реализованы на саммите лидеров Евросоюза.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" накануне саммита.

Как известно, у австрийцев есть свои фавориты среди государств-кандидатов на вступление в ЕС, в частности, Босния и Герцеговина.

Брюссель предлагает начать вступительные переговоры с Украиной, но не с Боснией. В ответ Австрия, по сути, начала открытый шантаж Евросоюза. "Мол, или вы вместе с Украиной открываете двери и для нашего фаворита, или за дверью остаются оба", – говорится в статье.

Однако проблема в том, что Босния, несмотря на все австрийское содействие, остается failed state с поломанной системой государственного управления. Поэтому остальные государства ЕС, кроме Австрии и, возможно, Венгрии, считают, что боснийцы не созрели к этому шагу. Поэтому ультиматум Австрии не будет удовлетворен.

Все источники "ЕвроПравды" уверены, что в последний момент Австрия уступит. Да и заявления из Вены дают на это намек – даже канцлер Карл Нехаммер не употребил слово "вето" в своей заявлениях и не стал закрывать себе возможность воздержаться и не блокировать начало переговоров Украины с ЕС.

"Если перевести эти требования с австрийского языка на общепонятный, то позиция Австрии звучит так: мы хотим выбить что-то для Боснии и поэтому будем использовать Украину как рычаг давления на всех вас", – прокомментировал в разговоре "не под запись" один из высокопоставленных чиновников Евросовета, выразив уверенность, что австрийского вето не будет.

Подробнее в статье: Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС

А о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.