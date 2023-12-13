Новий глава МЗС Польщі одну з перших розмов на посаді провів з українським колегою
Новий глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у перший день на посаді провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у Twitter (X) МЗС Польщі.
"Міністр запевнив, що наші народи завжди стоятимуть пліч-о-пліч у боротьбі за свободу, підтримав європейські прагнення України та висловив сподівання на позитивне рішення Європейської Ради щодо початку переговорів (про вступ до ЄС. – ред.)", – йдеться у повідомленні.
Min. @sikorskiradek rozmawiał dziś 📞 z min. SZ Ukrainy 🇺🇦 @DmytroKuleba.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 13, 2023
Minister zapewnił, że nasze narody zawsze będą stać ramię w ramię w walce o wolność, wsparł europejskie aspiracje 🇺🇦 oraz wyraził nadzieję na pozytywną decyzję Rady Europejskiej ws. rozpoczęcia negocjacji. pic.twitter.com/2WkdZ6251e
Окрім Кулеби, Сікорський у перший день роботи на посаді також провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсберсгісом, міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, главою МЗС Чехії Яном Ліпавським.
Уряд Дональда Туска у середу склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу.
Польський прем'єр у Брюсселі заявив, що вже завтра може провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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