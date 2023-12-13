Новый глава МИД Польши один из первых разговоров на посту провел с украинским коллегой

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский в первый день в должности провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в Twitter (X) МИД Польши.

"Министр заверил, что наши народы всегда будут стоять бок о бок в борьбе за свободу, поддержал европейские стремления Украины и выразил надежду на положительное решение Европейского Совета о начале переговоров (о вступлении в ЕС. – ред.)", – говорится в сообщении.

Min. @sikorskiradek rozmawiał dziś 📞 z min. SZ Ukrainy 🇺🇦 @DmytroKuleba.



Minister zapewnił, że nasze narody zawsze będą stać ramię w ramię w walce o wolność, wsparł europejskie aspiracje 🇺🇦 oraz wyraził nadzieję na pozytywną decyzję Rady Europejskiej ws. rozpoczęcia negocjacji. pic.twitter.com/2WkdZ6251e December 13, 2023

Дмитрий Кулеба также рассказал о разговоре с новым главой МИД Польши.

"Я разговаривал с Радославом Сикорским и поздравил его с назначением. Министр Сикорский подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению украинско-польских отношений, противодействию российской агрессии, интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также сотрудничеству в других глобальных делах", – написал Кулеба в Twitter (X).

Также глава украинского МИД сообщил, что стороны обсудили предстоящий саммит Европейского Союза, и что Сикорский заверил, что "Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, включая решение об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС".

"Министр Сикорский также принял мое приглашение посетить Украину", – отметил Кулеба.

Кроме Кулебы, Сикорский в первый день работы в должности также провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсберсгисом, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, главой МИД Чехии Яном Липавским.

Правительство Дональда Туска в среду приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу.

Польский премьер в Брюсселе заявил, что уже завтра может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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