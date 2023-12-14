У ЄС кажуть, що "ситі по горло" поведінкою Угорщини
У ЄС, коментуючи блокування Угорщиною важливих рішень щодо початку переговорів про членство України і виділення їй 50 мільярдів євро допомоги, заявили, що країни-члени "ситі по горло" поведінкою угорської влади.
Про це під час спілкування з журналістами в Брюсселі заявив європейський високопосадовець на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".
"Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-члени ситі по горло цим, тому що без жодної очевидної причини вони руйнують єдність ЄС у питанні, яке становить життєво важливий інтерес для ЄС", – зазначив він.
Посадовець додав, що 26 країн-членів ЄС можуть ухвалювати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.
"І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна. Тому що те, що вони роблять, все більше і більше схоже на поведінку троянського коня", – підкреслив він.
Водночас він зауважив, що якщо, наприклад, Словаччина почне поводитись як Угорщина, "тоді буде 25 країн ЄС".
"Але переважна більшість країн-членів все одно буде на вашому боці", – сказав посадовець.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з прем’єром Угорщини попросив його назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.
У середу Зеленський також попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.
Детально про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.
Також читайте у статті: Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС