У ЄС кажуть, що "ситі по горло" поведінкою Угорщини

У ЄС, коментуючи блокування Угорщиною важливих рішень щодо початку переговорів про членство України і виділення їй 50 мільярдів євро допомоги, заявили, що країни-члени "ситі по горло" поведінкою угорської влади.

Про це під час спілкування з журналістами в Брюсселі заявив європейський високопосадовець на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

"Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-члени ситі по горло цим, тому що без жодної очевидної причини вони руйнують єдність ЄС у питанні, яке становить життєво важливий інтерес для ЄС", – зазначив він.

Посадовець додав, що 26 країн-членів ЄС можуть ухвалювати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.

"І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна. Тому що те, що вони роблять, все більше і більше схоже на поведінку троянського коня", – підкреслив він.

Водночас він зауважив, що якщо, наприклад, Словаччина почне поводитись як Угорщина, "тоді буде 25 країн ЄС".

"Але переважна більшість країн-членів все одно буде на вашому боці", – сказав посадовець.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з прем’єром Угорщини попросив його назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

У середу Зеленський також попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.

Детально про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.

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